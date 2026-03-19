Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda, iftar vaktinin en yoğun olduğu anlarda beklenmedik bir "davetsiz misafir" heyecana neden oldu. Tüm masaların dolu olduğu ve vatandaşların oruçlarını açtığı sırada açık kapıdan içeri giren bir güvercin, bir anda salonun içinde uçmaya başlayınca ortalık karıştı. Dışarı çıkış yolunu bulamayan ve paniklediği gözlenen kuş, masaların üzerinde ve salon içerisinde oradan oraya süzülürken iftarını yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, lokanta çalışanlarının uzun uğraşları ve titiz müdahalesi sonucunda güvercin yara almadan yakalanarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu. Güvercinin dışarı çıkarılmasıyla lokantadaki rutin akış normale dönerken, yaşanan bu ilginç olay iftar sofralarına tebessüm ettiren bir anı olarak kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası