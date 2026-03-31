Ankara merkezli yürütülen ve 8 ili kapsayan dev operasyonda, et piyasasını manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan organize bir suç örgütü çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Sakarya’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında 5 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün ölmüş veya hastalanmış hayvanları hijyen kurallarına tamamen aykırı ortamlarda keserek piyasaya sürdüğü, kendilerine engel olmak isteyen esnafa ise tehdit ve baskı uyguladığı belirlendi. Çete üyelerinin, iş birliği yaptıkları kamu görevlileri sayesinde yapılacak denetimlerden önceden haberdar oldukları ve bu sayede kirli ticaretlerini sürdürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 935 adet mermi ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, firari durumdaki 2 şahsın yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi. Emniyetteki sorguları devam eden zanlıların, işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurumlarını dolandırmak" ve "halk sağlığını tehlikeye atmak" suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası