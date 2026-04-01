Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 ay süren teknik-fiziki takip neticesinde, 3 farklı ikametten toplam değeri 450 bin TL'yi bulan ziynet eşyası ve nakit para çaldığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen noktalara düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda T.U. (39), S.T. (25), T.T. (20) ve N.T. (41) isimli şahıslar saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Apartmanların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelilerin binalara giriş çıkış anları ve hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdikleri anlar net bir şekilde görüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası