İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi’nde bulunan Topçu Çeşmesi Sokak’ta, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce yerleştirilen hız kesici kasislerin bir kazı çalışması sonrası kaldırılması ve yerine yenisinin yapılmaması mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Edinilen bilgilere göre, kasislerin yokluğu nedeniyle araçların kontrolsüz hız yaptığı sokakta, bugün sabah saatlerinde sadece yarım saat arayla iki farklı trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu; o dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Özcan Bozkurt ve Nurhan Çetinkaya, yaşadıkları mağduriyeti defalarca belediye yetkililerine ilettiklerini, sosyal medya ve telefon üzerinden irtibat kurmalarına rağmen "hava muhalefeti" gibi gerekçelerle çözüm üretilmediğini iddia etti. Özellikle çocukların ve yayaların can güvenliğinden endişe ettiklerini belirten vatandaşlar, daha büyük bir facia yaşanmadan hız kesici kasislerin ivedilikle sokağa yeniden monte edilmesini ve yetkililerin seslerini duymasını bekliyor.

