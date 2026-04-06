Müge Anlı'da aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi. 3 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci, Beyoğlu Dolapdere’de park halindeki aracında ölü bulundu. Olayın ardından ortaya çıkan acı tesadüf ise oğlunun sözleriyle yürek burktu.

53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci, İstanbul'da mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren 4 çocuk babasından 3 Nisan'dan beri haber alınamıyordu. Ailesi kendi isteği ile gittiğine ihtimal bile vermediği Mehmet Çiftlikci'nin bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Acı haber programın yayınlandığı esnada geldi. İstanbul'da 3 gündür ailesinin kayıp olarak aradığı 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci, Beyoğlu Dolapdere'de park ettiği aracında ölü bulundu.



3 gündür aranıyordu! Mehmet Çiftlikci’nin ölümündeki acı tesadüf, oğlunun sözleriyle ortaya çıktı

KARNINDA MORARMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, caddede park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen Mehmet Çiftlikci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Çiftlikci'nin karnında morarma olduğu ve burnundan kan geldiği tespit edildi. Vücudunda ateşli silah, kesici alet ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

3 gündür aranıyordu! Mehmet Çiftlikci’nin ölümündeki acı tesadüf, oğlunun sözleriyle ortaya çıktı

Babasının acı haberini alarak olay yerine gelen Sefa Çiftlikci ise gözyaşlarına boğuldu. Adeta yıkılan Sefa Çiftlikci’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti. Mehmet Çiftlikci’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin arından hastaneye kaldırıldı.

