Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yerine, CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili oldu.

Geçtiğimiz hafta "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Yalım'ın otel odasında bir kadınla basılması, başka kadınları kendi belediyesinde ve farklı CHP'li belediyelerde işe aldırdığının ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.

Özkan Yalım tutuklanmıştı! Uşak Belediye Başkanvekili belli oldu

UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Yalım'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisinde başkanvekilliği için oylama yapıldı. CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili oldu.

Hatice Terekeci Özkan

CHP'DEN İHRACI İSTENDİ

Öte yandan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

