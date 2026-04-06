Türkiye Gazetesi
Özkan Yalım tutuklanmıştı! Uşak Belediye Başkanvekili belli oldu
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yerine, CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili oldu.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li meclis üyesi Hatice Terekeci Özkan belediye başkanvekili seçildi ve Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine tepkiler sürüyor.
Geçtiğimiz hafta "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmıştı.
Görevden uzaklaştırılan Yalım'ın otel odasında bir kadınla basılması, başka kadınları kendi belediyesinde ve farklı CHP'li belediyelerde işe aldırdığının ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.
UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ
Yalım'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisinde başkanvekilliği için oylama yapıldı. CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili oldu.
CHP'DEN İHRACI İSTENDİ
Öte yandan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
