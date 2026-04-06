Deprem konutlarına ilişkin ödeme planı ve peşin ödeme şartları hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet konutlarında ödeme takvimi, taksit seçenekleri ve indirim oranlarına ilişkin detaylar netleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayata geçirilen afet konutlarıyla ilgili yeni finansman modeli kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan sistemde hem peşin ödeme seçeneği hem de uzun vadeli taksit imkanı dikkat çekerken, ödeme başlangıç tarihi de merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

DEPREM KONUTLARI PEŞİN ÖDEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afet konutlarında peşin ödeme süreci, konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte başlayacak. Açıklanan bilgilere göre, vatandaşlar anahtar tesliminin ardından ister peşin ödeme seçeneğini değerlendirebilecek isterlerse uzun vadeli ödeme planına dahil olabilecek. Bu noktada peşin ödeme için ayrıca bekleme süresi bulunmuyor.

Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim uygulanacak. Peşin ödemelerde, bir afet konutunun satış tutarı 484 bin liraya denk gelecek. Ayrıca, ödemede evin satış fiyatının 4'te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.

DEPREM KONUTLARI ÖDEME PLANI

Afet konutlarında taksitli ödeme planı ise anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak şekilde düzenlendi. Bu süreçte vatandaşlar ilk iki yıl herhangi bir ödeme yapmayacak. Ödeme dönemi başladığında ise 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz taksit imkanı sunulacak.

3+1 tipindeki konutlar için belirlenen aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olarak açıklanırken, köy evlerinde bu rakam 8 bin 100 lira olacak. Taksitler boyunca herhangi bir faiz uygulanmayacak ve ödeme tutarı sabit kalacak.

Ayrıca devletin konut maliyetlerinin büyük bölümünü karşıladığı da vurgulandı. Açıklamalara göre, toplam maliyetin yaklaşık yüzde 65’i devlet tarafından üstleniliyor. Bu durum, vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olabilmesini sağlıyor.

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için kamu bankaları aracılığıyla kredi desteği de sunulacak. Böylece peşin ödeme imkanına sahip olmayan hak sahipleri de finansman desteği ile bu seçeneği değerlendirebilecek.

