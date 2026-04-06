CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 9 Nisan'da belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapılacak. Mecliste Cumhur İttifakı üyelerinin çoğunlukta olması nedeniyle belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

9 NİSAN'DA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

Bakanlığın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan’da yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanma kararı aldı. Bursa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Tüm gözler perşembe gününe çevrilirken Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü bulunuyor. 106 üyeli belediye meclisinde Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin ise 41 üyesi var. Bu nedenle perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Siyasi Parti Üye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 50 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 41 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 8 İYİ Parti 3 Yeniden Refah Partisi 1 Büyük Birlik Partisi (BBP) 1 Türkiye İttifakı Partisi 1 Bağımsız 1 TOPLAM 106

GAZİOSMANPAŞA VE BEYKOZ DA AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontrolündeki Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Hakan Bahçetepe görevden alınmıştı. Yapılan başkanvekili seçiminde ise AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 16'ya karşı 21 oy alarak belediyenin başına geçmişti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel de AK Parti'ye geçmişti. Bu transferle Beykoz Belediyesi de AK Parti belediyesi olmuştu.

