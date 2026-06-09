Anadolu Ajansı
Ege Üniversitesi'nde usulsüzlük soruşturması! 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden olduğu iddia edilen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Özetle DinleEge Üniversitesi'nde usulsüzlük soruşturması! 55 ş...
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerindeki kamu görevlileri ile firma yetkililerinin örgütlü usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
- Soruşturma, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerindeki kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerini kapsıyor.
- Kamu görevlileri ile firma yetkililerinin örgütlü hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia ediliyor.
- Bu usulsüzlükler sonucunda belirli firmalara menfaat sağlandığı ve kamu zararına neden olunduğu belirtiliyor.
- Soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemleri için eş zamanlı operasyon yapıldı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI
Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
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