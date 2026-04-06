İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "sahte bayrak" operasyonu iddialarının ardından, Türkiye ile aramızdaki yanlış anlamalar giderildi, sorunlarımızın hepsini çözdük" dedi

ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşı durdurmak için, başta Türkiye olmak üzere Pakistan, Mısır öncülüğünde yoğun diplomatik çabalar sürüyor.

Günlük basın brifinginde kameraların karşısına geçen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye ve Azerbaycan ile yaşanan gerilimlere ilişkin sorulara cevap verdi.

İran'ın Türkiye ve Azerbaycan ile yürüttüğü üst düzey temasların meyvesini verdiğini ifade eden sözcü, sahadaki bulutlarının dağıldığını açıkladı:

"Türkiye ile hiçbir sorumuz yok. Türkiye de bizden herhangi bir fırlatma yapılmadığını açıkça belirmişti. İki ülke arasında yapılan anlaşmalar var. Ayrıca diplomatik temaslardan sonra iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmalar çözüldü."

İran'dan Türkiye açıklaması: "Tüm sorunlarımızı çözdük"

DEVRİM MUHAFIZLARI AZERBAYCAN'A SALDIRDI MI?

Sözcü Bekayi, Nahçıvan'a yönelik saldırı iddiaları da kesin bir dille reddetti. Azerbaycan ile ilgili olarak İran tarafından herhangi bir fırlatma yapılmadığını açıkça ilan ettiklerini hatırlatan Bekayi, "İki Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmelerin yanlış anlamaları giderdiğini düşünüyorum" dedi.

"CEVABIMIZ HAZIR"

İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların durdurulmasını öngören iki aşamalı bir ateşkes anlaşması sunulmasının ardından açıklama yapan Bekayi, "Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik. Arabuluculara cevabımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

NELER OLMUŞTU?

İran, Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik merkezler, Birussebi (Berşeva) kimya fabrikaları ve İsrail ordusunun mevzileri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail'in insansız hava aracı (İHA) üretim merkezi ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 98. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonun ilk aşamasında İsrail'e ait "SDN7" adlı konteyner gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu ve Tel Aviv'in kuzey ve güneyindeki stratejik merkezler, Hayfa'daki stratejik merkezler, Birussebi'deki kimya şirketleri ve fabrikalar ile İsrail ordusunun Birussebi'deki mevzilerinin balistik füze saldırılarının hedefi olduğu ifade edildi.

Diğer yandan ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğü iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre de Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan arabulucular, savaşı durdurmak ya da geçici bir ateşkes sağlamak amacıyla girişimlerini sürdürüyor.

