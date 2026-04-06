2026-ALES/1 için başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru tarihine odaklandı. ÖSYM takvimine göre normal başvuruların tamamlanmasının ardından, geç başvuru tarihleri gündeme geldi.

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/1 sınavına ilişkin başvuru süreci tamamlanırken, geç başvuru fırsatını değerlendirmek isteyenler tarih ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı.

ALES BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2026-ALES/1 için normal başvuru süreci 25 Mart - 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler geç başvuru gününe çevrildi.

ALES, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik kadrolara yerleşim sürecinde önemli bir kriter. Bu nedenle başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı büyük önem taşıyor.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/1 geç başvuru günü 9 Nisan 2026 Perşembe olarak açıklandı. Adaylar, yalnızca bu tarihte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Geç başvuru sürecinde adayların sınav ücretini, belirlenen artırımlı tarifeyle ödemesi gerekiyor. Başvuru işlemlerinin gün içinde tamamlanmaması halinde adaylar bu haklarını kaybedecek. Bu nedenle işlemlerin dikkatli ve zamanında yapılması önem taşıyor.

2026-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan sorular yöneltilecek.

Sınav sonuçları, akademik başvurular ve lisansüstü eğitim süreçlerinde kullanılacak. Bu nedenle adayların hem başvuru hem de sınav takvimini yakından takip etmesi gerekiyor.

