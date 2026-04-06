İOKBS giriş belgesi ve sınav detayları sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 bursluluk sınavı kılavuzu sonrası öğrenciler sınav tarihi, giriş belgesi ve uygulama esaslarına ilişkin bilgileri araştırıyor. İşte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı rehberi 2026...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım sürerken, sınava katılacak adaylar sınav giriş yerleri ve belge işlemlerine odaklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi.

İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2026 İOKBS kapsamında sınava katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Buna göre adaylar, giriş belgelerini www.meb.gov.tr

üzerinden görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecek.

Belgede adayın sınav merkezi, salon bilgisi, sıra numarası ve sınav tedbir hizmetlerine ilişkin detaylar yer alacak. Bu nedenle öğrencilerin sınavdan önce belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

İOKBS giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı rehberi 2026

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınav tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Sınavda adaylara dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınav içeriği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

İOKBS giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı rehberi 2026

