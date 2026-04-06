Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonlarında tutuklulara yönelik olumsuz koşullar bulunduğu iddialarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada sanık beyanlarına dayandırılarak yapılan paylaşımlarda; tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin hijyenik olmadığı ve kötü muamelede bulunulduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Başsavcılık, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yer alan duruşma salonlarının özellikle taraf sayısı yüksek ve güvenlik riski bulunan davalarda yoğun şekilde kullanıldığını vurguladı.

1208 M2'LİK ALANDA 6 NEZARETHANE

Duruşma salonlarının bulunduğu binada toplam 1208 metrekarelik alanda, 3’ü erkek ve 3’ü kadınlara ayrılmış olmak üzere 6 nezarethane bulunduğu ve bu alanların toplamda 300 kişi kapasiteye sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca bölgede sürekli olarak infaz koruma memurları ile birlikte, duruşma yoğunluğuna göre değişen sayıda jandarma personelinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, temizlik işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği ve tutuklular için günlük yemek ile su temininin sağlandığı belirtilirken, yeni bir uygulamaya da dikkat çekildi. Buna göre, duruşma saatlerine bağlı olarak tutuklulara akşam öğünlerinde sıcak yemek verilmeye başlandığı bildirildi.

Öte yandan, birden fazla mahkemenin aynı kampüste duruşma yapması nedeniyle yaşanan yoğunluk dikkate alınarak, öğle saatlerinde de kumanya yerine sıcak yemek verilmesine yönelik planlama yapıldığı kaydedildi.

Başsavcılık, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bilgilendirmelerin resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

407 sanıklı İBB davasının bugün görülen 16'ncı duruşmasında, tutuklu sanıklardan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, “Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, aşağıda etrafımız pislik içinde" demişti.

