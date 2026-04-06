İran'ın salı günü saat 20.00’ye kadar bir anlaşma yapması gerektiğini ifade eden ABD Başkanı "Yoksa her şeyi havaya uçuracağım" dedi. Açıklamalarının ardından Trump’ı tiye alan İran’ın Zimbabve Büyükelçiliği, ''Akşam 8 pek uygun değil. Mümkünse akşam veya sabah 1 ile 2 arası olarak değiştirebilir misiniz?” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin hızlı bir anlaşma yapmaması durumunda İran'da "her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtti. Fox News’e açıklama yapan ABD Başkanının, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor." dediği aktarıldı.

SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Açıklamalarının ardından sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Donald Trump, Tahran'a anlaşma için tanıdığı tarihi işaret ederek, tehdidini yeniledi. Trump, paylaşımında "Salı, Doğu Zaman Dilimine göre 20:00!" ifadelerini kullandı.

TRUMP’I BU SÖZLERLE TİYE ALDILAR

Trump’ın tehdidine İran'ın Zimbabve Büyükelçiliği’nden cevap geldi. Elçiliğin resmi X hesabından yapılan yapılan paylaşımda Trump’ın gönderisi alıntılanarak, ''Akşam 8 pek uygun değil. Mümkünse akşam veya sabah 1 ile 2 arası olarak değiştirebilir misiniz? Bu önemli konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.” İfadeleri yer aldı.

