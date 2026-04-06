Fransız Le Point dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan kapağıyla dünya gündemine bomba gibi düştü. Derginin “Büyük soygun” başlığıyla kapağa taşıdığı analizde, Trump'ın başkanlık makamını kendi servetini katlamak için ticari bir araç olarak kullandığını iddia eden kapsamlı bir analiz yayımladı.

Le Point'in detaylı analizinde, ABD yönetiminin kleptokrasiye dönüşme riski taşıdığı belirtilerek, Trump’ın kendisi ve eşi Melania Trump adına dijital jetonlar piyasaya sürdüğü, çocukları Eric ve Donald Jr.’ın ise isim ve soyadlarını bir kripto para şirketine lisanslayarak yüzde 30 pay aldığı kaydedildi.

"MAR-A-LAGO ÜYELİĞİ DÜNYA LİDERLERİNE DOĞRUDAN ERİŞİM İMKANI SUNUYOR"

Dünyaca ünlü dergi, öte yandan Mar-a-Lago gibi lüks kulüplerin üyelik ücretlerinin 200 bin dolardan 1 milyon dolara fırladığının altını çizdi. Bu kulüplere üye olanların, sadece lüks bir hizmet değil, Elon Musk, Jeff Bezos gibi milyarderlerin yanı sıra dünya liderlerine doğrudan erişim imkânı satın aldığı vurgulandı.

Le Point ayrıca, Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte Körfez ülkeleri, Vietnam ve Romanya gibi devletlerle yapılan gayrimenkul anlaşmalarında patlama yaşandığını, bunun da açık bir "çıkar çatışması" doğurduğunu iddia etti.

Uzman görüşlerine dayandırılan analizde, Amerikan diplomasisinin artık özel çıkarlara hizmet eder hale geldiği savunuluyor. Uzmanlar ve analizler, Amerikan diplomasisinin giderek özel ticari çıkarlara kurban edildiği konusunda uyarıyor. Trump’ın siyasi kariyerini bir kazanç kapısına dönüştürdüğünü savunan Le Point, ABD’nin halkın iradesinden koparak zenginlerin yönetimi olan bir "plütokrasiye" veya yolsuzlukla beslenen bir "kleptokrasiye" dönüşme riski taşıdığını vurguluyor.

