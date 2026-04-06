ABD’li ve İsrailli kaynaklara göre Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirebilecek 45 günlük ateşkes için yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Sürece bölgesel arabulucular da dahil olurken, önümüzdeki 48 saatin kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Tarafların kısa sürede bir anlaşmaya varması düşük ihtimalli görülse bile bu diplomatik girişim, savaşın daha da büyümesini önlemek için son fırsat olarak değerlendiriliyor.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirebilecek 45 günlük geçici ateşkes için diplomasi hız kazandı. Ancak taraflar arasında anlaşmaya varılması hâlâ belirsizliğini koruyor.

SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ‘SON FIRSAT’

ABD basınında yer alan haberlere göre, tarafların kısa sürede kısmi bir anlaşmaya varma ihtimali düşük görülüyor. Ancak bu diplomatik girişim, savaşın daha da büyümesini önlemek için son fırsat olarak değerlendiriliyor. Muhtemel bir başarısızlık durumunda İran’ın sivil altyapısına yönelik büyük çaplı saldırılar ve buna karşılık Körfez ülkelerindeki enerji ile su tesislerine misillemeler gündeme gelebilir.

Washington-Tahran arasında kritik temas! 45 günlük ateşkes planı masada

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği süre de sürecin seyrini etkiliyor. Süre dolmadan önce yapılan açıklamada, taraflar arasında “derin müzakereler” yürütüldüğü belirtildi. Trump, anlaşma ihtimaline dikkat çekerken, aksi durumda sert askeri adımlar atılabileceği mesajını verdi.

Washington-Tahran arasında kritik temas! 45 günlük ateşkes planı masada

İKİ AŞAMALI PLAN MASADA

Diplomatik temasların, Pakistan, Mısır ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu arabulucular üzerinden yürütüldüğü, ayrıca ABD özel temsilcisi ile İran Dışişleri Bakanı arasında doğrudan mesajlaşmaların sürdüğü ifade ediliyor. Görüşmelerde iki aşamalı bir plan öne çıkıyor. İlk aşamada 45 günlük ateşkes, ikinci aşamada ise savaşı tamamen bitirecek kapsamlı bir anlaşma hedefleniyor.

Washington-Tahran arasında kritik temas! 45 günlük ateşkes planı masada

Müzakerelerde en kritik başlıklar arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu yer alıyor. İran’ın bu konuları önemli pazarlık unsurları olarak gördüğü ve yalnızca geçici bir ateşkes karşılığında taviz vermeye yanaşmadığı belirtiliyor.

Arabulucular, önümüzdeki 48 saatin savaşın daha da tırmanmasını önlemek için son fırsat olabileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşın İran’ın kamuoyu önündeki sert tutumu sürerken, taraflar arasında anlaşmaya varılıp varılamayacağı belirsizliğini koruyor.

SALI GÜNÜNE İŞARET ETMİŞTİ

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Salı günü İran'da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Lanet Boğazı açın, sizi çılgınlar, sadece izleyin. Allah'a hamdolsun" sözlerini sarf etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası