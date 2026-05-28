SPOR SERVİSİ
Süper Lig devleri peşindeydi: Anlaşma sağladı, Premier Lig'de kalıyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Andrew Robertson hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Liverpool'a veda eden oyuncunun, bir diğer İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Liverpool'a veda eden Andrew Robertson'ın yeni takımının Tottenham olması bekleniyor.
- Tottenham'ın, 32 yaşındaki İskoç sol bek ile prensip anlaşması sağladığı belirtildi. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması öngörülüyor.
- Robertson, 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla 36 maça çıktı, 3 gol ve 2 asist yaptı.
- Tecrübeli oyuncunun Liverpool ile sözleşmesi sona erdi.
Fenerbahçe'de transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan, Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği olan Andrew Robertson'ın yeni takımı belli oluyor.
TOTTENHAM YOLCUSU
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; son hafta aldığı galibiyetle Premier Lig'de kalmayı başaran Tottenham, 32 yaşındaki İskoç sol bek ile prensip anlaşması sağladı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla 36 maça çıkan Robertson, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu, Brentford ile oynadıkları son hafta maçının ardından tribünlerin kendisine desteğine alkışlarla karşılık vermişti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi: Tarihi asist rekoru kırıldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR