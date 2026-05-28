Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Andrew Robertson hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Liverpool'a veda eden oyuncunun, bir diğer İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan, Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği olan Andrew Robertson'ın yeni takımı belli oluyor.

TOTTENHAM YOLCUSU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; son hafta aldığı galibiyetle Premier Lig'de kalmayı başaran Tottenham, 32 yaşındaki İskoç sol bek ile prensip anlaşması sağladı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Andrew Robertson, 9 sezon geçirdiği Liverpool'da 378 maça çıktı, 14 gol ve 69 asistlik skor katkısı sağladı.

2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla 36 maça çıkan Robertson, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu, Brentford ile oynadıkları son hafta maçının ardından tribünlerin kendisine desteğine alkışlarla karşılık vermişti.

