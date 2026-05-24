Manchester United’ın yıldızı Bruno Fernandes, Premier Lig’de gösterdiği etkileyici performansın karşılığını sezonun en iyi futbolcusu ödülüyle aldı. Portekizli orta saha, yaptığı 20 asistle lig tarihine geçerken takımını da UEFA Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı başardı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi futbolcusu ödülünün sahibi, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes oldu. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla bu ödüle layık görüldü.

Premier Lig resmi kanallarından yapılan açıklamada, Fernandes'in takımın başarısındaki rolü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fernandes, ligde üçüncü sırayı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almayı garantileyen Manchester United'ın itici gücü oldu."

TARİHİ ASİST ROLÜ KIRILDI

Bruno Fernandes, bu sezon takımıyla sergilediği performansla Premier Lig tarihine geçti. Bu sezon ligde 37 maçta görev alan yıldız futbolcu, 8 gol atarken toplam 20 asiste imza attı.

Fernandes, ulaştığı bu sayı ile Premier Lig'de bir sezonda en çok asist yapan oyuncu unvanını tek başına elde ederek tarihi rekoru kırmayı başardı.

MANCHESTER UNITED SEZONU ÜÇÜNCÜ TAMAMLIYOR

Kazanılan ödül ve kırılan rekorun yanı sıra, Bruno Fernandes'in takımı Manchester United'ın ligdeki konumu da netleşti. Manchester ekibi, aldığı sonuçların ardından İngiltere Premier Lig'i 3. sırada tamamlamayı ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı garantiledi.

