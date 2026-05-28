Yozgat'ta yaşayan vatandaş hobi amaçlı olarak 5 kovanla başladığı arıcılığı profesyonel mesleğe dönüştürdü. Kovan sayısını 250'ye çıkaran vatandaş, "Çok güzel iş. Sıkıntı stres bırakmıyor." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan Osman Özbek, nalbur dükkanı varken iş stresinden uzaklaşmak için arıcılıkla uğraşmaya başladı. Başlangıçta hobi olarak 5 kovanla başladığı arıcılık işinden aldığı verimlilik ve motivasyon sonucu kovanlarının sayısını 250'ye çıkardı.

Hobi olarak başladığı işte destan yazdı! Şimdi paraya para demiyor

SIKINTI VE STRESİ KALMADI

Bölgede son günlerde etkili olan yağışların çiçek çeşitliliğini arttırmasının arıların bal üretimine katkısı olduğunu belirten Özbek, bu iş sayesinde sıkıntı ve stresinin kalmadığını ifade etti.

Hobi olarak başladığı işte destan yazdı! Şimdi paraya para demiyor

"ÇOK GÜZEL İŞ"

Hobisini profesyonelliğe dönüştüren Osman Özbek "Türkiye'nin gündeminde olan yağışlar aynı zamanda İç Anadolu'da da var. Bu sene büyük bir arıcılığa başlayalım, kovan sayısını arttıralım dedik. Aynı zamanda yağışlar bol olduğundan çiçekler doğada aynı Karadeniz Bölgesi gibi. Doğa elverişli bu sene. Bu sene güzel gidecek gibi görünüyor. Esnaflık yapıyordum. Hobi arıcılığında baktım iş stresini günün yorgunluğunu çok güzel geldiği için strese birebir. İşi hobiden normal arıcılığa döndürdük. Çok güzel iş. Sıkıntı stres bırakmıyor. Doğa ile iç içesin. Arının polen getirip çalıştığını gördüğün zaman çok güzel oluyor" dedi.

Hobi olarak başladığı işte destan yazdı! Şimdi paraya para demiyor

Hobi olarak başladığı işte destan yazdı! Şimdi paraya para demiyor

Haberle İlgili Daha Fazlası