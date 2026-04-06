DEM Parti ziyareti sonrasında ara seçim çağrısını yenileyen CHP Lideri Özgür Özel’de AK Parti’den yeni bir cevap daha geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala “Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor” diyerek, CHP’nin seçim talebini net bir dille reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kısa süre önce “Çok iddialımız bir hamlemiz olacak. Anayasanın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz” ifadelerini kullanarak ara seçim çağrısı yapmıştı.

CHP'DEN DEM ZİYARETİ

Özel’in bu açıklaması “TBMM’de 30 sandalyenin boşaltılıp ara seçime zorlama hamlesi” olarak öngörülmüştü. Özgür Özel bugün DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, 8 milletvekili koltuğunun boş olduğunu ve bu şartlarda ara seçim yapılmasının 'anayasal zorunluluk' olduğunu belirtti.

KURTULMUŞ'TAN RANDEVU TALEBİ

Özel “22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. O ara seçim olacak anayasa öyle diyor" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan bir randevu talep edeceğini belirten Özel “Uygun görmeleri durumunda kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşmede hem raporun 6. ve 7. maddeleriyle ilgili, atması gereken adımları müzakere etme imkânı bulacağım” diye belirtti.

"CHP, BELEDİYELERİ YÖNETEMİYOR AMA SEÇİM İSTİYOR"

CHP’nin ‘ara seçim’ çağrısına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’dan da cevap geldi. Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan Efkan Ala net şekilde “Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" dedi.

“CHP SÜREKLİ SKANDAL ÜRETİYOR”

Ala şunları söyledi:

Normal seçimlerde ortaya koyamadıkları bir başarıyı, muhtemel bir erken seçimde nasıl ortaya koyacaklar? Belediyelerde seçilip de örnek alınabilecek bir uygulama var mı? Eski sistemde de benzer sorunlar vardı. “Eko sistem” skandalı, Uşak örneği derken, CHP sürekli skandal üretiyor. CHP’nin yerel yönetimleri adeta bir skandal üretim merkezi haline gelmiş durumda. Merkezi yönetim anlayışlarında da bir çölleşme söz konusu.

“SEÇİM KURALLARI ORTADA”

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı sonrasında CHP’nin ara seçim çağrısına cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Seçimlerin nasıl yapılacağı, demokrasinin kuralları, cumhuriyetin temel değerleri son derece açık ortadadır. Yıllarca cumhuriyetin temel değerlerini rejim krizi, suni ve sahte rejim krizleri çıkararak çıkarları için istismar ettiler. Seçim olsa CHP yönetimi yine çok ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalır” ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in yaptığı 'ara seçim' çağrısına DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da “Seçim tartışmaları Merkez Yürütme Kurulu’muzun gündeminde değil. Bir kere seçim denildiğinde başka bir gündemi konuşmak mümkün olmuyor. Öncelik demokratikleşme adımları olmalı. CHP bu konuda öncü olmalı" cevabını vermişti.

