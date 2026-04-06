Trendyol Süper Lig’de haftanın merakla beklenen bir diğer karşılaşması bu akşam Kocaelispor ve Rams Başakşehir arasında oynanacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi ''Kocaelispor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap ararken maçın canlı yayın bilgileri ve kadrodaki eksikler netleşti.

Kocaelispor ligde oynadığı 27 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek 33 puanla 9. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisi Başakşehir ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 43 puan topladı ve 6. sıraya yerleşti. Peki, Kocaelispor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KOCAELİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Kocaelispor - RAMS Başakşehir karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

KOCAELİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Başakşehir maçı 6 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

KOCAELİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murathan Çomoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA!

Ev sahibi Kocaelispor’da sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic, Haidara ve Balogh maçta forma giyemeyecek. Bruno Petkovic’in durumu ise maç saatine yakın netlik kazanacak.

Konuk ekip RAMS Başakşehir’de ise Abbosbek Fayzullaev sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

