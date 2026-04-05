A Milli Takım tarihindeki ilk UEFA Uluslar Ligi A Ligi deneyimine hazırlanırken 2026/27 sezonunun maç programı netleşti. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Türkiye’nin yer aldığı 1. Grup’ta güçlü rakipler dikkatleri çekti. 10 Ekim 2023’te Türkiye ve İtalya’nın birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyeceği duyurulmuştu. Şimdi ise ''Türkiye-İtalya maçı ne zaman?'' sorusu da gündeme geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye; Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yarışacak. A Ligi seviyesinde ilk kez mücadele edecek olan milli takımın performansı ise heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman?

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki fikstürü belli olurken Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmaların tarihleri de netleşti. Türkiye-İtalya ilk maçını 28 Eylül 2026 tarihinde saat 21.45’te yapacak. İlk mücadelede Türkiye sahasında rakibini ağırlayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Ekim 2026’da yine 21.45’te İtalya’nın ev sahipliğinde oynanacak.

2026/27 ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

25 Eylül 2026 21.45 - Türkiye - Fransa

25 Eylül 2026 21.45 - İtalya - Belçika

28 Eylül 2026 21.45 - Türkiye - İtalya

28 Eylül 2026 21.45 - Belçika - Fransa

2 Ekim 2026 21.45 - Belçika - Türkiye

2 Ekim 2026 21.45 - Fransa - İtalya

5 Ekim 2026 21.45 - İtalya - Türkiye

5 Ekim 2026 21.45 - Fransa - Belçika

12 Kasım 2026 20.00 - Türkiye - Belçika

12 Kasım 2026 22.45 - İtalya - Fransa

15 Kasım 2026 22.45 - Belçika - İtalya

15 Kasım 2026 22.45 - Fransa - Türkiye

2026/27 UEFA ULUSLAR LİGİ NASIL OYNANACAK?

54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2024/25 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak. A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

C Ligi'nde dört, D Ligi'nde ise iki grubun olması dolayısıyla, C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D Ligi'ne düşecek. Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.

İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.

A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 24 Eylül - 17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak. A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ile A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 25 ve 30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2028 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

A Ligi finalleri 9-15 Haziran'da oynanacak. C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise 2028 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 23 ve 28 Mart 2028 tarihlerinde yapılacak.

Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.



