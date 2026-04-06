İtalya Serie A'nın 31. haftasında heyecan dorukta. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Allianz Stadyumu'nda Genoa'yı konuk ediyor.

İtalya Serie A’da Juventus 54 puanla 5. sırada, Genoa ise 33 puanla 14. sırada yer alıyor. Ev sahibi Juventus’un sahasındaki mücadele heyecanla beklenirken gözler ise Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'da olacak. Peki, Juventus-Genoa maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler...

JUVENTUS-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu’nda Genoa’yı konuk ediyor. Heyecanla beklenen Juventus-Genoa maçı S Sport kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Genoa maçı 6 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Maçı ise İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

JUVENTUS-GENOA MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Juventus-Genoa maçında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

JUVENTUS-GENOA MUHTEMEL İLK 11

JUVENTUS MUHTEMEL 11

M. Perin, P. Kalulu, Bremer, L. Kelly, A. Cambiaso, M. Locatelli, K. Thuram, F. Conceição, W. McKennie, J. Boga, Kenan Yıldız

GENOA MUHTEMEL 11

J. Bijlow, A. Marcandalli, L. Østigård, J. Vásquez, M. Ellertsson, M. Frendrup, R. Malinovskyi, A. Martín, T. Baldanzi, Vitinha, L. Colombo

