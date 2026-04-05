İtalya Serie A’da sezonun kritik maçlarından biri daha bu akşam oynanacak! Inter-Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de beklendiği belirtildi. Heyecanla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de netleşti.

Bu sezon 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Inter 69 puanla lider konumda. Roma ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 30 maç sonunda 54 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Inter-Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

INTER-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Inter-Roma maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milano San Siro’da oynanacak maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

INTER-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’nın 31. haftasında oynanacak Inter-Roma maçı 5 Nisan 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele saat 21.45’te başlayacak.

INTER-ROMA MUHTEMEL 11

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Zeki Çelik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Malen

