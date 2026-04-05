Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Amedspor ve Boluspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi ''Amedspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Amedspor Boluspor canlı yayın bilgileri...

Ligde üst sıraları zorlayan Amedspor 32 hafta sonunda 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 67 puan topladı. Bir maç eksiği bulunan ekip lider Erzurumspor’un 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Boluspor ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 42 puan toplayarak 13. sırada yer buldu. Peki, Amedspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şifresiz canlı yayın! Amedspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AMEDSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında oynanacak Amedspor-Boluspor canlı yayın bilgileri belli oldu. Mücadele bu akşam şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMEDSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Amedspor Boluspor maçı 5 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı.

AMEDSPOR-BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Amedspor Boluspor maçının hakemi Ömer Faruk Turtay’da olacak. Yardımcı hakem olarak Hüsnü Emre Çelimli ve Mehmet Pekmezci görev yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Tayfun Sarı üstlenirken, VAR koltuğunda Oğuzhan Çakır, AVAR’da ise Gürcan Hasova yer alacak.

