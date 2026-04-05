Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bu akşam, İstanbul’da büyük bir heyecan yaşanacak. Chobani Stadı’nda başlayacak derbi mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu merak edilirken ''Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' araştırılıyor. İşte eksikler ve Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler...

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’daki maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan İtalyan çalıştırıcı Galatasaray ve Beşiktaş karşısında farklı sonuçlar elde etmişti. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ıı 2-0 yenerek kupayı kazanan Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a mağlup olmuştu. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu belli oldu mu, kadroda kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekipte tek eksik oyuncu Edson Alvarez olacak. Uzun süredir sakat olan ve ameliyat sürecini tamamlayan Alvarez, derbide forma giyemeyecek.

Levent Mercan’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’nün ise derbide sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart sınırında. Oyuncular kart görwmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbi 5 Nisan 2026 Pazar günü İstanbul’daki Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Maçın hakemi Yasin Kol olurken Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

