Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıya iyi başlayamadıklarını ve maçın ikinci bölümünde daha iyi olduklarını kaydeden Buruk, "Oyuna hakimdik, top bizdeydi. Yapılan bir faul, sonra gol, ardından sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar." değerlendirmesini yaptı. Maçın son bölümünde oyunun çok durduğunu kaydeden Buruk, "Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölüm... Onana bunu iyi yapıyor. Maçı durdurdu, oynatmadı, geç sarı kart geldi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİ ŞEKİLDE YAPTIK"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi değildik. 1-0 geriye düştük. Topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok arkaya gelmesi, oyun kurmada rakibin baskısını kırmak için doğru yerleşebilsek sahaya, baskıyı kırma şansımız olurdu. İkinci yarı daha iyi şekilde yaptık. Hem İlkay'ın girmesi hem Yunus'un kanada geçmesi, Noa'nın forvet arkasına geçmesiyle topa sahip olmada yüzde 73'lere çıktık. 1-1'den sonrası kazanabiliriz diye düşünüyordum. Oyuna hakimdik, top bizdeydi. Yapılan bir faul, sonra gol, ardından sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar." diye konuştu.

"MAÇI DURDURDU, OYNATMADI"

Maçın son anlarında oyunun çok durduğunu söyleyen Buruk, "Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölüm... Onana, maçı başından sonunda süreyi iyi kullandı. Bir şey demek istemiyorum, Onana bunu iyi yapıyor. Maçı durdurdu, oynatmadı, geç sarı kart geldi. Uzatma dakikaları çok azdı. Uzatma da oynanmadı. 2-3 dakika durdu ve maç bitti. Belki orada üretebilirdik. Rakip yarı alana yerleşmiştik. Birebirleri, yan ortaları... Duran toptan 1-2 pozisyon vardı. İkinci yarı, ilk yarıya göre iyiydik. Genel Galatasaray oyununun altında kaldık. Rakibi tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

"GALATASARAY, BU LİGİN ŞAMPİYONU OLACAK"

Şampiyonluğa inandıklarını kaydeden Buruk, "Avantajımız var tabii, önemli bir avantaj. Bu maç bize ders olacak. Bizi de motive edecek. Maç sonu yaşananlar burada, soyunma odasında yaşananlar... Hepsi takımımız için motivasyon oldu. İçeride de konuşuldu. Kaybetmek üzücü. Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak. Kimse merak etmesin. Çarşamba günü önemli bir maça çıkacağız. Göztepe maçıyla puan farkını artırmayı deneyeceğiz. Galatasaray taraftarı üzülmesin, moralini bozmasın. İçeride bu konuyu konuştuk. Böyle şeyleri çok yaşadık. Bu dördüncü sene. Ben oyuncularımla beraber çok daha fazlasını yapacağız. Bazen bu tür dersler iyi oluyor. Puan kaybetmek üzücü ama şampiyonluk için enerjimizi daha çok sahaya koymalıyız. Bu tür maçları da daha rahat oynamalıyız. Liverpool ve Juventus'ta da yaşadık. Kendimize daha çok güvenmeliyiz. Bu seviyedeki bir takımın top ayağındayken daha becerikli olması lazım. İç saha ve deplasman arasındaki fark, top bizdeyken özgüven eksikliği. Bunu gidermemiz gerekiyor. Ya oyuncu değiştireceksiniz ya oyuncudan daha iyisini alacaksınız. Bizi önemli bir maç bekliyor." diye konuştu.

"MAÇ SONUNDA GEREKSİZ ŞEYLER OLDU"

Karşılaşma sonunda yaşanan tartışma hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç sonu yaşananlar istediğimiz şeyler değil. Ben Fatih Hoca'yı tebrik ettim. Maç sonunda gereksiz şeyler oldu. Abdülkerim'e gereksiz ikinci sarı kart çıktı. Birçok şey bekliyoruz. VAR hakeminin çağırması gibi. Çok net sarı kartta VAR hakemi çağırıyor." dedi.

