Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 22. haftasında Rukh Vynnyky'i 3-0 mağlup ederek maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

Ukrayna Premier Lig'in 22. haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0'lık skorla kazandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 62. dakikalarda Eguinaldo'dan ve 88. dakikada Luca Oliveira Meirelles kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı ve bir maç eksiğine rağmen 50 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Rukh Vynnyky ise 19 puanla 14. sırada kaldı.

Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında LNZ Cherkasy deplasmanına konuk olacak. Rukh Vynnyky ise sahasında Kolos'u ağırlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası