Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un puan kaybetmesiyle PSV, bitime 5 hafta kala üst üste 3, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etti.

PSV 27. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Ligde ikinci sırada yer alan Feyenoord, deplasmanda Volendam ile 0-0 berabere kalınca lider PSV ile arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 17'ye çıktı ve PSV şampiyonluğu garantiledi.

Peter Bosz yönetimindeki PSV, bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etti.

