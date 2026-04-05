Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bu akşam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Büyük karşılaşmaya geri sayım başlarken taraftarlar ise ''Fenerbahçe Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 60 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 52 puanla 4. sırada yerini alıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

İşte canlı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Hakem Yasin Kol’un yöneteceği derbide Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh



