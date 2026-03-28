Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sabahın erken saatlerinde temizlik mesaisine çıkan bir belediye personeli, küçük yaştaki oğluyla birlikte görev yaparken görüntülendi. Babasının iş yüküne destek olmak isteyen küçük çocuk, elinde çöp poşetiyle sokak sokak gezerek çevredeki çöplerin toplanmasına yardım etti. Şehitkamil sokaklarında objektiflere yansıyan görüntülerde, minik çocuğun babasının yanından bir an olsun ayrılmadığı ve büyük bir dikkatle temizlik çalışmalarına eşlik ettiği görüldü. Durumu fark eden mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, küçük çocuğun babasına verdiği bu anlamlı desteği takdirle karşıladı. Sosyal medya platformlarında da paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, vatandaşlar küçük çocuğun sergilediği bu örnek davranışı ilgiyle takip etti. Bölgedeki temizlik çalışmalarının ardından baba ve oğul mesailerine devam ederken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası