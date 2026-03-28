Gaziantep'te temizlik işçisi babasına yardım eden minik çocuk duygulandırdı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, temizlik mesaisine çıkan bir belediye personelinin küçük yaştaki oğlu, babasına yardım ederek çevredeki çöpleri topladı.
- Belediye personeli, oğluyla birlikte sabahın erken saatlerinde temizlik mesaisine çıktı.
- Küçük çocuk, elinde çöp poşetiyle sokak sokak gezerek babasına destek oldu.
- Minik çocuğun babasının yanından bir an olsun ayrılmadığı ve dikkatle temizlik çalışmalarına eşlik ettiği görüldü.
- Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, çocuğun babasına verdiği bu desteği takdirle karşıladı.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle takip edildi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sabahın erken saatlerinde temizlik mesaisine çıkan bir belediye personeli, küçük yaştaki oğluyla birlikte görev yaparken görüntülendi. Babasının iş yüküne destek olmak isteyen küçük çocuk, elinde çöp poşetiyle sokak sokak gezerek çevredeki çöplerin toplanmasına yardım etti. Şehitkamil sokaklarında objektiflere yansıyan görüntülerde, minik çocuğun babasının yanından bir an olsun ayrılmadığı ve büyük bir dikkatle temizlik çalışmalarına eşlik ettiği görüldü. Durumu fark eden mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, küçük çocuğun babasına verdiği bu anlamlı desteği takdirle karşıladı. Sosyal medya platformlarında da paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, vatandaşlar küçük çocuğun sergilediği bu örnek davranışı ilgiyle takip etti. Bölgedeki temizlik çalışmalarının ardından baba ve oğul mesailerine devam ederken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.