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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda, yurt dışından getirilen angus cinsi sığırların gemiden tahliyesi sırasında oldukça ilginç anlar yaşandı. Sevkiyat esnasında bir anda gemiden denize düşerek yüzmeye başlayan ve suların içinde kaçmaya çalışan angusun o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir süre denizde tek başına yüzen sığır, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu sudan çıkarılarak sağ salim kıyıya alındı.

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