Sivas’ta görüntüsüyle Kapadokya’daki mağaraları andıran 3 bin yıllık mağaralar görenleri hayrete düşürüyor. Gökdelen gibi yükselen 100 mağaranın Roma döneninde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığı öngörülüyor.

Sivas’ta Kapadokya Ürgüp’teki mağaralarının benzeri tarihi yapıları gören bir daha bakıyor. Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı değerlendirilen tarihi kaya mağaralar, apartman görüntüsünü andırıyor.

Kapadokya’dakinin aynısı! Gören tekrar bakıyor… Gökdelen gibi yükselen 3 bin yıllık mağara

SAYISI 100’Ü BULUYOR

Tödürge köyünde kayalar oyularak oluşturulan ve yıllar önce mesken olarak kullanılan 100 kadar mağara bulunuyor.

Kapadokya’dakinin aynısı! Gören tekrar bakıyor… Gökdelen gibi yükselen 3 bin yıllık mağara

MEDENİYETLERİN EVİ OLDU

Görünümü ile dikkat çeken mağaraların yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor. Bir kısmı taş ve horasanla örülmüş duvarlar ve gözetleme deliklerinin yer aldığı mağaraların Roma ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığı değerlendiriliyor.

Kapadokya’dakinin aynısı! Gören tekrar bakıyor… Gökdelen gibi yükselen 3 bin yıllık mağara

“GÖKDELEN GİBİ YÜKSELİYOR”

Ziyaretçilerden Bekir Eroğlu, şöyle konuştu:

Gökdelen gibi yükselen bu yapılar gerçekten çok enteresan. Herkesin gelip görmesini isterim, buralar bizim tarihi zenginliğimiz.

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