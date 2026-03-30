İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Kemerburgaz ve Çiftalan Mahallesi bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, yolda biriken suların derinleşmesiyle birlikte motorunun durması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, suyun içinde kalan sürücüyü araçtan tahliye etmek için çalışma başlattı. Ancak sürücü, aracını suyun içinde bırakmak istemediğini belirterek hem kendisinin hem de taşıtının aynı anda kurtarılmasını talep etti. Sürücünün bu isteği üzerine ekipler kurtarma planını değiştirerek bölgeye bir traktör çağırdı. Traktöre bağlanan çelik halat yardımıyla araç, içerisindeki sürücüyle birlikte kontrollü bir şekilde çekilerek derin sudan çıkarıldı. Dron kamerasıyla havadan saniye saniye kaydedilen operasyonun ardından sürücünün herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edildi. Bölgede yağışın ardından meydana gelen maddi hasarlı kazalara müdahale eden ekipler, trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

