Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde aniden bastıran sağanak yağış, beraberinde sel ve heyelanı getirdi. Sel sularının köye ulaştığı o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, özel bir şirkette görevli güvenlik personelinin dev dalgaları fark edip son anda koşarak kurtulması yürekleri ağza getirdi. Görüntülerin bir diğer dikkat çeken noktası ise azgın sulara karşı yaşam mücadelesi veren bir köpek oldu; sulara kapılmamak için büyük çaba sarf eden hayvan, büyük bir gayretle kendini güvenli bölgeye atmayı başardı. Bazı evlerin zarar gördüğü ve bazı hayvanların akıntıya kapıldığı bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yetkililer devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşları yeni taşkın ve toprak kayması risklerine karşı uyardı.

