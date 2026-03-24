Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi’nde, bir ayakkabı imalatçısının gece gündüz çalışarak aldığı 2022 model otomobili, iftar vaktinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Olay anında evinde iftarı bekleyen 5 çocuk babası Rifkan Kızılay, aracından telefonuna gelen uyarı sinyaliyle dışarı çıktığında otomobilinin alevlere teslim olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, başlangıçta yangının elektriksel bir arızadan çıktığını düşünen Kızılay, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde, zeytin bahçesinden elinde benzin bidonuyla gelen eldivenli bir şahsın, önce aracın camını kırıp cüzdan ve ruhsat gibi evrakları çaldığı, ardından içeriye benzin dökerek otomobili ateşe verdiği görüldü. Şahsın aracı tutuşturduğu sırada meydana gelen patlamayla alevlerin arasında kalarak kendisinin de yanmaya başladığı ve panikle zeytinlik alana kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Jandarma ekipleri, kendi kendini de yakan o gizemli kundakçıyı yakalamak için bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

