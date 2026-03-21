Kaydet

Afyonkarahisar’ın Kanlıca Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde geçtiğimiz Arefe günü yaşanan dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre; aralarında daha önceden husumet bulunan A.K.’ye ait iş yerine otomobille gelen S.A., N.Z., M.Z. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir başka şüpheli, önce sözlü sataşmada bulundu. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalar, sandalyeler ve parke taşlarıyla saldırdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin, eline geçirdiği varil, masa ve parke taşını acımasızca karşı tarafın üzerine fırlattığı o anlar izleyenleri hayrete düşürdü. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Darp raporu alan iş yeri sahibinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası