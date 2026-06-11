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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir midibüsün yandan çarptığı işçi servisi kontrolden çıkarak trafik tabelaları ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Yürekleri ağza getiren kazada devrilen aracın içerisinde bulunan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken; her iki sürücünün ve yolcuların şans eseri yara almadan kurtulduğu olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

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