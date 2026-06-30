Kaydet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Halkevi Köprüsü üzerinde iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Kadınlardan birinin hemcinsini saçından tutup darbederek dehşet saçtığı olayda, çevredeki duyarlı vatandaşlar araya girerek saldırganı güçlükle sakinleştirdi. Sokak ortasında meydana gelen şiddet anları ise olaya şahit olan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası