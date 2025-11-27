Kaydet

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki bir otomobilin kapısının aniden açılması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Demokrasi Bulvarı yönüne seyir halinde olan motosiklet, yol kenarında duran aracın yanından geçtiği sırada sürücüsünün inmek için kontrolsüzce açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ERKUT ÇALIKOGLU

