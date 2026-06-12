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Karaman'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki araçlardan birinin tekerleğinin koptuğu ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, pikapta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralanarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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