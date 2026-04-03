Karaman’ın Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. M.Y. idaresindeki 70 EA 514 plakalı Audi marka otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören sürücü panikle araçtan inerken, çevredeki esnaf yardıma koştu. Aracını araç muayenesine (vizeye) götürmek üzere yola çıktığı ve kısa süre önce akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı öğrenilen sürücünün imdadına yetişen esnaf Kenan Erakdemir ve arkadaşları, yangın söndürme tüpleri ve bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların bu hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının, benzin hortumundaki bir sızıntıdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, korku dolu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

