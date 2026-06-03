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Karaman'ın Pirireis Mahallesi'nde seyir halindeyken yanından geçen bir tırın dorsesine temas etmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulan motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Adeta ölümden dönen ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kazanın ardından, arkasına bakmadan yoluna devam eden tırı tespit etmek için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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