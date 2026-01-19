İhlas Haber Ajansı • Adilcevaz
Karla kaplı yolda zamanla yarış! Ambulansın imdadına karayolları ekipleri yetişti
Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde rahatsızlanan ve vücudunda enfeksiyon tespit edilen Erol Duman için sağlık ekipleri seferber oldu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın hasta evine ulaşamaması üzerine, o sırada güzergâhta çalışma yürüten karayolları ekipleri devreye girdi. Ekiplerin karlı yolu hızla açmasıyla evinden alınan hasta, sağlık görevlilerine teslim edildi. Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan vatandaşın yakınları, ekiplerin koordineli çalışmasıyla hastaneye ulaştırılmaktan dolayı görevlilere teşekkürlerini dile getirdi.
