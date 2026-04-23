Kastamonu'nun Seydiler ilçesindeki kavşakta, Ahmet H. idaresindeki traktör ile Birol K. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu traktörün ikiye bölündüğü kazada beş kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada; hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan dört yolcu ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İkiye bölünen traktör ve diğer aracın iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldığı olayda, tedavi altına alınan yaralılardan 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Selma K. ile Hiranur K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

