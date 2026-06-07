MotoGP Macaristan Grand Prix'sinde zafere ulaşan Marc Marquez, kariyerinin 100. etap galibiyetine imza atarak tarihe geçti. Genel klasman lideri Marco Bezzecchi'nin ilk turda yarış dışı kaldığı mücadelede Toprak Razgatlıoğlu ise 11. sırayı aldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci sırada bitirdi. Sezonun 8. yarışı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 42 dakika 55.325 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti. Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 1.343 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 11.632 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'si

MARQUEZ 100 GALİBİYETE ULAŞAN ÜÇÜNCÜ PİLOT OLDU

Marc Marquez, İtalyan motosikletçiler Giacomo Agostini (122) ve Valentino Rossi'den (115) sonra tüm sınıflarda 100 etap galibiyetine ulaşan üçüncü pilot oldu.

Marc Marquez

TOPRAK EN YÜKSEK SIRALAMASINI KAZANDI

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) ise yarışı, liderin 25.135 saniye arkasında bitirerek 11. sırayı aldı. Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu Macaristan Grand Prix'sinde sıralama rekorunu kırdı.

Sezonun 9. etabı Çekya Grand Prix'si, 21 Haziran'da koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 160

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138

4. Pedro Acosta (İspanya): 132

5. Marc Marquez (İspanya): 108

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9

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