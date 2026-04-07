Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda Zonguldak istikametine seyreden Rukiye D. idaresindeki 81 AFP 035 plakalı otomobil, Kurtsuyu kavşağında Düzce yönüne dönmek isteyen Teyfik Can E. yönetimindeki 54 AJD 593 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.

