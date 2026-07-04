Kaydet

Eskişehir'de hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaşmasıyla bunalan gençler, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde su savaşı yaparak serinlemenin eğlenceli yolunu buldu. Plastik şişelere doldurdukları sularla sırılsıklam olana kadar doyasıya eğlenen gençlerin sokak ortasındaki bu renkli ve serinletici anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası