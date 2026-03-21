Kaydet

Kayseri'nin yılkı atlarıyla ünlü Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde, güneşli havayı fırsat bilen doğaseverler Vahidullah Muhammedi ve Furkan Kemer'in atlı safari keyfi beklenmedik bir kazayla noktalandı. Bölgenin düz ovalarında atlarıyla dört nala koşan ikili, sazlık alana girdikleri sırada zeminin azizliğine uğrayarak atlarıyla birlikte suya düştü. Hem binicilerin hem de atların şans eseri yara almadan atlattığı o heyecan dolu anlar, doğa fotoğrafçısı Emin Gürpınar'ın dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Ortaya hem korkutan hem de gülümseten görüntülerin çıktığı bu macera dolu gezi, Hürmetçi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçerken; yetkililer doğa severleri benzer parkurlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

