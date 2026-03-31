Kaydet

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi ile Güneş Sokak kesişiminde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 SZ 903 plakalı otomobil ile 38 ALT 277 plakalı araç kavşakta şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 38 SZ 903 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bir binanın bahçe duvarına çarparak duvarı yerle bir etti. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bahçe duvarına çarpan araçta sıkışan sürücüyü teknik ekipmanlar yardımıyla bulunduğu yerden kurtarırken, sağlık ekipleri biri ağır olmak üzere toplam 5 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, müdahalelerin ardından en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, savrulan aracın duvarı yıkma anı görüntülerin vahametini gözler önüne serdi. Emniyet güçleri kaza noktası ve araçlar üzerinde detaylı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

